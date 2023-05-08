Ali Erbaş'ın ilk atadığı isimlerdendi: Erbaş'ın ışık operatörü kayınbiraderi Diyanet Başkanlık Müşavirliği görevinden emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevinden emekli oldu. Başar’ın asıl mesleği tiyatro sahneleri gibi canlı performans sergilenen sahnelerde aydınlatma için görev alan ışık operatörlüğüydü.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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Ali Erbaş'ın ilk atadığı isimlerdendi: Erbaş'ın ışık operatörü kayınbiraderi Diyanet Başkanlık Müşavirliği görevinden emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2017’de başkanlık görevine getirilikten kısa süre sonra kayınbiraderi Enver Başar’ı Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri olarak atamıştı. Söz konusu atama ülkedeki liyakatsiz atamalar için sıradan bir haberdi.

Ali Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar’ın asıl mesleği ise tiyatro sahneleri gibi canlı performans sergilenen sahnelerde aydınlatma için görev alan ışık operatörlüğü.

Edindiğimiz bilgiye göre Erbaş atama yapıldıktan sonra atamada imzası olan tüm yetkililere konu hakkında basına hiçbir bilginin sızmaması hususunda talimat verdi.

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Kayınbirader Başar’ın yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevinden emekli olduğu ortaya çıktı. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre kayınbirader görevi için olması gerektiği Ankara’da hiç bulunmayarak İstanbul’daki evinden maaş aldı. Yani kayınbirader, Başkanlık Müşaviri olduğu şehre haftada bir gün dahi uğramadı.

ALİ ERBAŞ’A İLLETTİĞİMİZ SORULARA HENÜZ YANIT GELMEDİ

Başar, İstanbul’daki Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünden mezun oldu. 2004’te ise Anadolu Üniversitesi, Büro Yönetimi’ni bitirdi.

Konuyla ilgili hem Diyanet İşleri Başkanlığı’na hem de bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sorularımı ilettik. Ancak haberin yayınlandığı ana kadar yanıt alamadık.

İşte, yanıtsız kalan sorularımız:

-Kayınbiraderiniz olan Enver Başar’ın emekli olduğunu öğrendik. 2004 yılı Anadolu Üniversitesi, Büro Yönetimi’nden mezun olan, asıl mesleği ışık operatörlüğü olan Başar’dan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri görevindeyken nasıl faydalanılıyordu?

-Başar görevinden ne zaman emekli oldu?

-Görev süresi boyunca Ankara’ya neredeyse hiç gelmediği doğru mu?

Kaynak: Gerçek Gündem

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Diyanet - Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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