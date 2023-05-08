CHP'li Gülizar Biçer Karaca: 85 milyona cumhurbaşkanlığı yapacak bir anlayışı iktidara getirmek için çalışıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bu hafta sonu Çal, Beyağaç, Buldan ve Sarayköy ilçelerinde seçim çalışması yaparken akşamları da hane ziyaretleri ve mahalle buluşmalarına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Hem Trabzon hem Erzurum’da 85 milyon yurttaşımıza yara veren, içini acıtan hiç de onaylamadığımız olumsuz olaylar yaşandı. Ama biz aylardan beri böyle olayların seçim öncesi çıkabileceğinin farkındayız, biliyoruz…Bizler sizlerle birlikte ötekileştirmeden, ayrımlaştırmadan, kutuplaştırmadan ve sürekli azarlanmaktan yorulduk. Biz bu ülkeye kucaklayıcı, birleştirici, 85 milyona Cumhurbaşkanlığı yapacak, 85 milyona siyasetin bir görev olduğunun bilinciyle hizmet edecek bir anlayışı iktidara getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tekstil fabrikalarında da işçilere seslenen CHP'li Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

"85 MİLYONU KUCAKLAYACAK CUMHURBAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU"

"Hem Trabzon hem Erzurum’da 85 milyon yurttaşımıza yara veren, hepimizin içini acıtan hiç de onaylamadığımız olumsuz olaylar yaşandı. Ama biz aylardan beri böyle olayların çıkabileceğinin farkındayız, biliyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta bunu gerek videolarla gerek paylaşımlarıyla tüm yurttaşlarımızı sükunete davet etti. Bizler sizlerle birlikte ötekileştirmeden, ayrımlaştırmadan, kutuplaştırmadan ve sürekli azarlanmaktan yorulduk. Biz bu ülkeye kucaklayıcı, birleştirici, 85 milyona Cumhurbaşkanlığı yapacak, 85 milyona siyasetin bir görev olduğunun bilinciyle hizmet edecek bir anlayışı iktidara getirmek için ve çalışıyoruz. Hepimizi birbirimizle barıştırmak için, Halil İbrahim Sofrası’nda 85 milyonun temsil edileceği, birlikte o sofraya oturacağı, birlikte bu ülkenin tüm nimetlerini paylaşacağı bir Türkiye için çalışacağız. Bu süreçte çok yorulacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Birlikte kazanacağız.”

Kaynak: ANKA