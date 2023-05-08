Fatih Altaylı: 'Vallahi şaşırdım' diyen var ise ben asıl onun aklına şaşarım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum mitingi sırasında taşlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

"Ciddi soruyorum. 'Şaşırdınız mı?' Daha anlaşılır sorayım. Erzurum’daki saldırı sizi şaşırttı mı! Birkaç siyasetçinin son günlerdeki gerginleştirici tavrından sonra, 'Vallahi şaşırdım' diyen var ise ben asıl onun aklına şaşarım" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Erzurum’daki saldırı ne beklenmedikti ne umulmadık… Ama bu kez gerçekten bu saldırı 'Erzurum halkına mal edilemez'. Erzurum halkı bu açık tahrike katre destek vermedi. 50-60 bilemedin 100 kişilik bir serseri grubunun saldırısı olarak kaldı.

'İKİ KİŞİ SINIFTA KALDI'

Kimse bu kopuk takımına uymadı. Kimse gerginliği tırmandıramadı. Erzurum halkı bu 'tahrik' sınavından oldukça başarıyla çıktı. Ama iki kişi sınıfta kaldı.

Bunlardan biri 17-25 Aralık sonrasında da FETÖ’cülüğünü sürdürdüğü dün ortaya çıkan videolarla hepimiz tarafından anlaşılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Seymen.

Başkan Seymen yaşananlardan üzüntü duymak bir yana, nerede ise keyif almış bir şekilde olayın sorumlusu olarak CHP’lileri göstermeye çalıştı. Hastanelik olan, kafası gözü atılan taşlardan yaralanan insanları bir daha hedef haline getirdi.

'KONUYU ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇABALADI'

Eski başbakanlardan birinin oğlu ile çekilmiş fotoğrafı ile ünlenmiş olan Erzurum Valisi ise saldırganlarla ilgili hiçbir işlem yapılmamış olmasını savunarak 'Gerekirse gözaltı işlemleri olacaktır' diyerek konuyu önemsizleştirmeye çabaladı.

Acaba böyle bir saldırı iktidar partisinin bir mitinginde olsaydı, Vali Bey yine aynı tepkiyi mi gösterirdi?

Ve şimdi 'İmamoğlu miting izni almamıştı' diyerek meseleyi başka bir yere çekiyorlar. İmamoğlu miting izni almış mıydı, almamış mıydı bilemem. Yapılan şey miting miydi onu da bilemem. Hadi diyelim ki, almamıştı.

'HEPİMİZ BİLİYORUZ DEĞİL Mİ?'

İzinsiz yapılan bir toplantıya müdahale etmek kendini 'milis gücü' zanneden bir serseri grubunun işi midir, yoksa güvenlik güçlerinin işi mi! Siyasi partilerin devamı olduğunu söyleyen sivil milis güçlerinin topluma korku yaydığı bir rejim mi burası?

Öyle rejimlerin nerelerde olduğunu ve o rejimlere ne dendiğini herhalde hepimiz biliyoruz değil mi."

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