Saldırının ardından İmamoğlu tek tek sordu: Bu soruların cevabını 1 hafta sonra alacağız

Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li ve Millet İttifakı'nın milletvekilleri karşıladı.

İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

"AHLAKINI YİTİRMİŞ ADAM"

İmamoğlu'nun kalabalığa hitap etti. Konuşmasından satır başları şöyle:

Ekrem'e değil yurttaşlarımıza kaldırılan eller kırılsın. Ben yaralanan her bir yurttaşla tek tek ilgileneceğim en kısa zamanda onlarla bir araya geleceğim.

Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Ülkemizi bu hale getiren bir avuç insanın kötü davranışlarının onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek.

O meydanda kim olduğu belli olmayan 200 kişi asla masum değil. Şimdi İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam.

Bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğu başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı, bir amca düştü. Arkadaşlarım beni korudular. aşağıdan seslendim. Siz sakın yanıt vermeyin. Allah var insanlarımızın bir tanesi taş atmadı. İnsanlar çaresizce bekledi.

İnsanları korumak için ayrıldığımı söyledim. Ben havalimanına giderken bizi bir trafik polisi korudu.

Belediye Başkanı zavallıca bir hamle yaparak tarihe kara yönetici olarak geçmiştir.

TEK TEK SORDU

Soru 1- Emniyet müdürü kimdir? Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı, polis memuruna nasıl talimat verdi ki kımıldayamadı?

Soru 2 Nasıl bir talimat aldınız da kılını kıpırdatmadın?

Soru- 3 Emniyet müdürü validen "kılını bile kıpırdatmayacaksın" diye talimat aldı mı?

Soru 4- Bu insanlara taş atan 200 kişiden kaç kişi gözaltına alındı?

Soru 5- Belediye başkanı provokasyon yaparken niçin sessiz kalındı?

Soru 6- Vali 5 bin polis görev aldı, derken biz o kadar polis göremedik? Neden müdahale etmedi?

Soru 7- 2,5 saat havalimanında beklememe rağmen tek bir emniyet müdür yardımcısı ya da yetkili geçmiş neden diyemedi?

Bu soruların cevabını 1 hafta sonra alacağız. Bu atılan taş kardeşliğimize atıldı. Çok şey yaşatıldı bu millete. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz.

Bunların hepsinin yüzü meşin surat olmuş.

Güler yüzünüzü eksiltmeyin. Ben burada gençleri görüyorum, hanımefendileri görüyorum. Unutmayın bana ne dediler; bu sevgi pıtırcığıymış dediler. Ben sevgi pıtırcığıyım. Senin gibi mendebur suratlı olacağıma ben sevgi pıtırcığıyım. Kötülüğe son vereceğiz, iyilik kazanacak.

Aramızda kalsın. Kazanıyoruz."