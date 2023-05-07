Sabiha Gökçen'de kalabalık Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor: Halkın umudu Kemal Kılıçdaroğlu, her şey çok güzel olacak

Millet İttifakı adına Erzurum'da miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı düzenlendi.

Onlarca vatandaşın yaralandığı olayda polislerin ve idari yöneticilerin olaya seyirci kalması ise tepkilere neden oldu. Saldırı sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na destek amacıyla vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 kilometre kala yolda trafik oluştu. Yurttaşlar ellerinde bayraklarla İmamoğlu'na destek olmaya giderken "Her şey çok güzel olacak" sloganı atılıyor.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada "Seçime güvenli bir ortamda gidilmesini ve demokrasinin yerine getirilmesini savunuyoruz. İstanbul örgütleri olarak da düzenlenen bu saldırıya karşı onun arkasında dimdik durduğumuzu beyan etmek için buradayız. Onların taşlarından, sopalarından, silahlarından CHP hiçbir zaman korkmaz" dedi.

"EKREM BAŞKAN'A KALKAN ELLER KIRILSIN"

İmamoğlu'na desteğe gelen bir vatandaş ise "Ekrem başkana kalkan eller kırılsın. Bunun hesabını verecekler. Biz de Ekrem başkanı dört gözle bekliyoruz. Sevinçle bekliyoruz. İnşallah kazanacağız" diye konuştu.

Bir başka yurttaş ise, "Yüzde 50'yi terörist olarak gösterirseniz maalesef halk da böyle bir karşılık veriyor. hepimiz barışça kardeşçe bu ülkenin güzelliklerini yaşayalım" ifadesini kullandı.

"BU TAŞ HEPİMİZE ATILDI"

Bir yurttaş ise saldırıya şu sözlerle isyan etti:

"Bu taş sadece Ekrem İmamoğluna atılmadı, Millet İttifakına oy veren herkese atıldı. Ben İzmit'ten geliyorum. Ben onlardan da vatanseverim. Bunlar geldikleri gibi geri gidecekler. Bugün bu taş hepimize atıldı."

Kaynak: Gerçek Gündem