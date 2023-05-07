İmamoğlu'na saldırının hemen öncesinde Erdoğan: Bir önceki gün Erzurum'daydım, dadaş bu dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı'nda İstanbul mitingini düzenledi.

Erdoğan, neredeyse konuşmasının tamamında cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef aldı.

Erdoğan, İstanbul mitingi esnasında Erzurum'da da Millet İttifakı'nın mitingi için hazırlıklar sürüyordu. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı alana otobüsler çekerek tanıtım yapacağını söyledi. Protestolar üzerine belediye geri adım atarken otobüsler çekildi.

İstanbul'da konuşan Erdoğan ise, miting alanında söylediği ifadeler dikkat çekiciydi. Erdoğan, dünkü Erzurum ziyaretini hatırlatarak " Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar otobüsümüzün önünü kestiler. Dadaş bu dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin" dedi.

İmamoğlu'nun saat 18.00'da başlayan Erzurum mitingine taşlı saldırıda bulunuldu.