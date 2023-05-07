Demirtaş, gençlere seslendi: "Geleceğini riske atma, ilk turda bitir"
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gençlere seslendi. Demirtaş, "Sandıklarda görev al... Bu seçimi ilk turda bitir, pişman olmayacaksın..." diye yazdı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere 'ilk tur' çağrısı yaptı.
Twitter'dan el yazısıyla notlar paylaşan Demirtaş şunları söyledi:
- Merhaba genç arkadaşım. Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat.
Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım ilk turda bitirelim.
- Genç Arkadaşım, iktidarın yalanlarına inanma. Bu seçimi ilk turda bitir, pişmen olmayacaksın.
- Geleceğini riske atma, ilk turda bitir, 85 milyon kazanacak.
May 7, 2023
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