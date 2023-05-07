Demirtaş, gençlere seslendi: "Geleceğini riske atma, ilk turda bitir"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gençlere seslendi. Demirtaş, "Sandıklarda görev al... Bu seçimi ilk turda bitir, pişman olmayacaksın..." diye yazdı.

Son Güncelleme:
Demirtaş, gençlere seslendi: "Geleceğini riske atma, ilk turda bitir"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere 'ilk tur' çağrısı yaptı. 

Twitter'dan el yazısıyla notlar paylaşan Demirtaş şunları söyledi: 

- Merhaba genç arkadaşım. Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. 

Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım ilk turda bitirelim.

- Genç Arkadaşım, iktidarın yalanlarına inanma. Bu seçimi ilk turda bitir, pişmen olmayacaksın. 

- Geleceğini riske atma, ilk turda bitir, 85 milyon kazanacak. 

Etiketler
Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek Bıçakları keskinleştirme yolları... Artık bıçaklarınız çok daha iyi kesecek
Kaftancıoğlu, İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanına çağırdı Kaftancıoğlu, İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanına çağırdı
AKP mitingindeki videoya Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Sayenizde Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmiş oldum AKP mitingindeki videoya Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt
TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu TRT1 Teşkilat'ın yerine yeni dizi! Başrol oyuncuları da duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor
Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor
Son anket: Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı
Orc Araştırma Genel Müdürü paylaştı... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday...
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden rekor sıcaklık uyarısı! Rekor sıcaklık uyarısı! 'El Nino meydana gelirse...'