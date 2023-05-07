AKP mitingindeki videoya Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Sayenizde Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmiş oldum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde gösterilen videoya, "Sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" diye yanıt verdi.

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AKP mitingindeki videoya Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Sayenizde Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmiş oldum

AKP'nin İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Mitingde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin olduğu video gösterildi. Videoda Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim" sözleri yer aldı.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından mitingdeki videoya yanıt vererek, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sn. Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşehri dayanışması" yazdı.

Etiketler
seçim 2023 Canan Kaftancıoğlu CHP Millet İttifakı AKP Recep Tayyip Erdoğan
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