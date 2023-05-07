Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Ekrem İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan Ekrem İmamoğlu ve alanda toplanan halk saldırıyla karşı karşıya kaldı. Miting alanının karşısında toplanan saldırgan grup, İmamoğlu'nun konuşma yapacağı otobüs ve meydandaki dinleyecilere taşlı saldırı düzenledi. Alanda görevli polislerin seyirci kaldığı saldırının ardından "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini isteyen İmamoğlu, yapılan provakasyona kayıtsız kalan polislere seslenerek, "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

"Buradaki sulhü sağlayın, ben şehir turuna devam ediyorum" diyen İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak sorumlu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı'nı destelemek için alana toplanan Erzurumlular da yaşananlara tepki göstererek, "Hak hukuk adalet" sloganı attı.

İMAMOĞLU'NDAN OLAYLARIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, yaşanan provokasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin her yerine gittiğimiz gibi bugün bu canım Dadaş diyarı Erzurum'dayız. Erzurum'da bizi gayet güzel folklor ekibiyle karşılayan kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Bizi yol boyunca selamlayan insanlarımız oldu. Daha önce il başkanlarının yaptığı görüşmelerle öncelikle belirlenen miting alanının bize tahsisi konusunda görüşmelerine rağmen bu alanın bize verilmeyeceğini, il başkanlarımıza ifade ettiler. Daha sonra burayı uygun gördüklerini ifade ettiler. 2 gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı.

Türkiye'nin medeniyet beşiği Çorum'da mitingimizi yaptık. Erzurum'a gelmeden Sivas arasında orada büyükşehir belediye büyük bir nezaketsizlik göstererek 40-50 tane otobüsünü yığarak tanıtım yapacağı şeklinde bir duyuru yapıldı. Kendisini tanıyorum ve bu nezaketsizliğini deneyimli bir belediye başkanı olarak kendisine hiç yakıştırmadığımı ifade ediyorum. Daha sonra valiyle irtibat kuruldu arkadaşlarım tarafından. Valinin aynen ifadesini söylüyorum, "5 bine yakın polisimizle Erzurum'da gerekli tedbirler alınmıştır. Hiçbir sorun yok, endişe etmeyin. Zaten otobüsler de yerinden çekiliyor" diye ifadelerde bulunmuştur. Akabinde biz bu yol üzerindeki güzel karşılamayla beraber konuşma yapacağımız alana vardık. Bu esnada orada biriken bir kalabalığın olduğunu, bütün meydan bizim vatandaşlarımız tarafından doluydu. Çocuk, kadın, genç, erkek, emekli, yaşlı, bütün Türk bayraklarıyla alanı gelincik tarlasına çevirmişler. Vatandaşımıza her yerde olduğu gibi seslenecektik. Bir baktık ki her yerden taş yağıyor. Görüntülerde de var. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu talimattır. Başka hiçbir şey olamaz. 'Müdahale etmeyin' talimatıdır. Orada TOMA var, taşlar atılıyor milletin kafasına. Biz otobüsün üzerine çıktık, bize taşlar atılıyor. Yapılan müdahaleyle beraber konuşmamı 5. dakikasında kestim. Çünkü üzerimizden atılan taşlar insanların kafasına gözüne atılıyor. İnsanlar yaralandı. İnsanlara lütfen uzaklaşın ben de arabanın içine gireyim dedim ve içine girdim. Arabanın içine girdikten sonra taş trafiği devam edince ve vatandaşlar hemen çekilmeyince vatandaşları uyardım, 'Lütfen siz cevap vermeyin bunlara uymayın. Sizi korumakla yükümlü polis vardır. Polis sizi uyarıyorum eğer müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet müdürü başta olmak üzere valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandadan dolayı da belediye başkanını da bu silsileye katıyorum.' Akabinde ben oradan ayrıldım. Arabamıza müdahaleyi görüyorsunuz. Allah'a şükür arabaya giren arkadaşlarımda hiçbir şey yok. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez. Ben kalabalık bilirim, kaç kişi vardır bilirim. Bir tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözümona AK Partili olduğu söylenen kişiler vardır. Ne onlar AK Partili ne de ülkücü ne de Erzurumlu. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum.

Az önce Vali Bey'e mesaj attım. Kendisinin Erzurum'a yakışmadığını ve gerekeni yapması gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini yazdım. Kendisi beni aradı. Bilgilendirme için aradığını söyledi. 'Efendim biz sadece esnaf ziyaretini biliyorduk' dedi. İl başkanları burada kesinlikle öyle bir şey yok. Sabah kendisi bize söyledi. 'Tedbirleri o anlamda almadık, miting olsa kuş uçurtmazdık.' Kardeşim senin orada 15-20 bine yakın insan toplanmış, 300-400 tane provokatörü, ısmarlama gelmiş insana... Siz Erzurum'a bu güzel memlekete yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü vardır burada. Yakışmayan bir irade vardır. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanına kadar sorumludurlar, gereğini acilen yapmalıdırlar. Seçime giderken ortaya konan bu davranış biçimi asla kabul edilemez.

Vali Bey'e şunu söyledim 'En geç 20 dakika içinde oradaki insanların can güvenliğini sağladık diye açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılarla ilgili açıklamanızı bekliyorum. Yapılan açıklamayla beraber yaralıları ziyaret edeceğim. Onlarla ilgili bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum.'

Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla ve milli duyguların en üst seviyede olmuş insanları taşlatan bir anlayış bu memleketi bölme anlayışına sahip olan bir anlayıştır. Biz yine memleketimizi barışa, huzura davet etmeye devam edeceğiz. Allah bu memleketi ve 86 milyon insanı bu zihniyetten korusun.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Saldırıya ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu seçimin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu iktidarın yaptıklarından ve yaşattıklarından anlıyoruz. Ancak her ne olursa olsun vatandaşlarımızın siyasi haklarını gasp etmeye değmez! Daha ötesi bir kişinin bile kalbini kırmaya değmez. Böyle düşünmemiz gerekirken Saraylılar neler yapıyor. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Maalesef kendi tabirleriyle iktidar şirazesini kaybetti. Bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar. Kimse merak etmesin; kazanan sağduyu, kardeşlik ve tüm Türkiye olacak!" dedi.

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, saldırıya ilişkin KRT TV canlı yayınında açıklamada bulundu. Balyalı, "Parke taşlarıyla saldırdılar, otobüsün tüm camları kırıldı. Vatandaşların güvenliği için alandan ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınınında açıklama yaparak, "Erzurum'a gelmeden Büyükşehir Belediyesi büyük bir nezaketsizlik göstererek miting yapacağımız alana otobüslerini yığarak tanıtım yapacağını söylemiş. Kendisini tanıyorum, bu hiç yakışmayan bir harekettir" dedi.

Daha sonra Vali ile görüştüklerini söyleyen İmamoğlu, valinin kendisine gerekli tedbirlerin alınacağını, otobüslerin kaldırılacağını söylediğini aktardı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Her taraftan taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Ben konuşmamın beşinci dakikasında kestim. Bizim yüzümüzden size taş geliyor, diyerek vatandaşlarımızı uyardım. Burada sizi korumakla yükümlü polis vardır.

Bir tarafta 200 kişi vardı. Bir tarafta da 200-300 kişi vardı sözüm ona AKP'li. Vali'ye mesaj attım. Kendisine yakışmadığını istifa etmesi gerektiğini söyledim. Kendisi de beni aradı. Bilgilendirme için aradığını söyledi. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na kadar herkes sorumludur.

Vali'ye söyledim buradaki insanların güvenliği sağlanana kadar Erzurum'u terk etmiyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERZURUM TEPKİSİ

Erzurum'daki saldırıya ilişkin bir tepki de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmak sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tamamen budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bedeli vardır. Bunu da hepimiz ödemeye hazırız."

LİDERLERDEN TEPKİ

Erzurum'daki provokasyona tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" diye yazdı.

Provokasyona bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın @ekrem_imamoglu’na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak." ifadelerini kullandı.

Taşlı saldırıya sert tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. @ekrem_imamoglu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak." paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. @ekrem_imamoglu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!" ifadeleriyle provokasyona tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.