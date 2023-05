Erdoğan'dan İstanbul mitingi: Bay Bay Kemal, benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AKP'nin ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiiriyle başladı. Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Bunlar Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin diğer 80 vilayetinin tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye’dir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye’yi aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır. İstanbul Balkanlardan Kafkaslara, Kırım’dan Kerkük’e, Batı Trakya’dan Türkistan’a dört bir taraftan öz be öz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse, yerle gök arasında nerede yaşamak istersiniz diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman sadece İstanbul’dur. Aldığımız her nefesinde tarifsiz bir huzur ve mutluluk bulduğumuz tek yer İstanbul’dur. Burası ortasından deniz geçen şehirdir.

Burası insanlığın hep göz bebeği olmayı başarmış şehirdir. Burası her köşesinde ayrı bir eda ile yükselen camileriyle, medeniyetimizin şahikası şehir. Burası Fatih’in fethiyle birlikte ebedi vatanımıza kattığımız ve bir daha asla vazgeçmeyeceğimiz şehir. Burası kökenine, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul başka.. İstanbul’un bu farklılığı zaten bizi bu şehre, farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor. Burası bir taşını dünyanın en büyük hazinelerine değişmeyen, şairlerin anlata anlata, şarkıcıların söyleye söyleye bitiremediği şehir.

"KILIÇDAROĞLU'NA VATANI BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz

İstanbul'u dünyanın gıptayla baktığı bir şehir haline getirdik. Yürümekle bu yol bitmez. Tabi ki yapacağımız çok şey var. Şimdi ben İstanbul'a soruyorum Haliç neydi? Kokudan yanından geçilebiliyor muydunuz? Haliç kokudan temizlendi.

Yahu Ekrem sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olman gerekirken senin oralarda ne işin var. 2024'te de ona ders vermeye hazır mısınız?

Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Bizim mabedimize girdiler mi? Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi?

"SEÇİMDEN SONRA 79 İLE TEK TEK GİDECEĞİZ"

Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Türkiye’nin her kazanımından rahatsızlık duyuyorlar. Biz tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik, vesayeti yendik. 21 yılda ülkemizdeki milli geliri 3 kat artırdık, nüfusumuza eklenen 21 milyona iş ve aş sağladık.

Seçimden sonra İstanbul ve Ankara dışındaki 79 vilayeti tek tek gezerek teşekkür edeceğiz.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM ORANI AÇIKLAMASI

Eser ve hizmet yarışımızı muhalefetle değil, kendi kendimizle yapıyoruz. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. Çünkü istiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. Öte yandan salı günü kamu işçileri zam oranını açıklayacağız.

Ülkemizdeki her hanede mutlaka bir çalışan olmasını temin edeceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz, ilk iki yılı ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin TL kredi vereceğiz."