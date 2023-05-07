Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken siyaset arenası hız kazandı. Parti liderleri kentlerde mitinglerini sürdürüyor.

Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi. Mansur Yavaş ile Meral Akşener, Sakarya’da büyük bir coşkuyla karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete ve kadınlara yönelik söylemlerine; "Hepimize bir şey söylüyor. Koskoca cumhurbaşkanı. Devri iktidarında biz kadınlara hepimize söylenmedik söz bırakmadı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Meral Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"ŞUUR ALTINDA TUHAFLIK VAR"

"Buraya gelirken Recep Bey'in bir beyanatını okudum. Çok da üzüldüm. Hepimize bir şey söylüyor. Bana da diyor ki gezmediği siyasi parti kalmadı her kapıya gitti. Bak onu yapmıyoruz bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. Çünkü siyasi partileri gezdi dersen başka bir şey gezmediği kapı dediğiniz zaman bir kadına siyasetçi de olsa sıradan bir üniversite hocası veya ev kadını da olsa kapı kapı gezdi dediğiniz zaman başka başka düşünceler ortaya çıkabilir. Koskoca cumhurbaşkanı. Devri iktidarında biz kadınlara hepimize söylenmedik söz bırakmadı."

"ERKEKLERE BUNU ASLA DİYEMEDİ"

"Dolayısıyla sürtük dedi çürük dedi. Erkeklere bunu asla diyemedi. Ben Doğru Yol Partisi'nden ayrıldım AK Parti'nin kurucuları arasına, beyefendinin evime gelerek ağabeyimi ikna etmek için 50 bin tane dil dökerek yaptığı teklif üzerine peki dedim ama 1 ay sonra eyvallah dedim. Niye biliyor musunuz Türklüğü oylamaya kalktılar onun için. Beyefendiler Türk sözünün tüzükte ne kadar geçip geçmemesini oylamaya sundular da ondan ayrıldım. Bugün bana milliyetçilik taslıyor."

"BÖYLE BİR SEÇİM OLMADI"

"Böyle bir seçim olmadı. Seçim milletin bayramıdır bayramı. Siyasetçilerin gelip kendilerini dinlediği, hizmet ve vizyon üzerinden rekabetin yapıldığı bir dönemdir. Bunlar savaşa gidiyor sanki. Çok sayıda insan bu Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu açıklıyor ben de tekrarlayayım"

MANSUR YAVAŞ: BİR ÜLKE VATANDAŞLARINA TERÖRİST MUAMELESİ YAPAMAZ

Mitinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mansur Yavaş konuştu.

Mansur Yavaş, "Gelirken ‘lokma bir hırka’ diyerek geldiler, insanlara cenneti vadedip cehenneme tıktılar. Bir genç bir şey istediği zaman bunların sözlerine maruz kalıyor. Gençler her şeyin en iyisine layık. Vatandaşı görmeyen, et pahalı diyene ‘terörist’ diyen, toplumun yarısına ‘terörist’ diyen bir zihniyet var" ifadeleriyle AKP iktidarı döneminde yöneticilerin zenginliğinin arttığını, yurttaşların ise fakirleştiğini hatırlattı.

Mansur Yavaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çözüm süreci olur, ‘yanlış yapıyorsunuz’ diyene kandan besleniyorsunuz derler. Bir başkanlık yüzünden araları bozulur, bu sefer hepsini asalım keselim derler. Sonra bütün Kürt vatandaşlarını kendilerine oy vermiyor diye PKK’lı gibi adlandırırlar. Bizler 85 milyonu baş tacı ediyoruz. Bir ülke vatandaşına terörist muamelesi yapamaz.

Öcalan’la görüşüyorlar. ‘Görüşmedik’ demişlerdi. Kendi milletvekilleri Ensarioğlu ‘sürekli görüşüyoruz ne var bunda’ demedi mi?"

"BOŞ LAFLARA KARNIMIZ TOK"

"Çözüm süreci sırasında Erdoğan ve bakanlar kurulu imzalı kanun tasarı sevk edildi, pişmanlık yasasıyla ilgili. Maddenin biri şu: Örgüt başının da, örgütü kuranın da bir sefer de olsa pişmanlık yasasından yararlanması için… Fark ettiler, ‘siz Öcalan’ı mı çıkaracaksınız’ denildi. Geri çektiler. Bir daha getirdiler, bir daha getirdiler. Üçünde de geri çekmek zorunda kaldılar. Osman Öcalan’ı televizyona çıkarıp ‘AK Parti’ye oy verin demediler mi? Boş laflara karnımız tok."