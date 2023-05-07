Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum açıklaması: Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li belediye tarafından Erzurum mitinginin engellenmeye çalışmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" dedi.