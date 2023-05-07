Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum açıklaması: Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Erzurum mitingini engelleme girişimine ilişkin olarak "Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li belediye tarafından Erzurum mitinginin engellenmeye çalışmasına tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" dedi.
Erzurum’un Ak Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider. https://t.co/xXojNcu1hX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2023