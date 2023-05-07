Gerçek Gündem Erdoğan'ın İstanbul mitinginde: Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan AKP'li: Türkiye'de hilafet olmadığı için bunları söyleyebiliyorlar

14 Mayıs'a 1 hafta kala partiler son mitinglerini düzenliyor. İstanbul'da ilk mitingi dün Maltepe'de Millet İttifakı yaparken bugün Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan miting düzenliyor.

Gerçek Gündem, Yeşilköy'de mitingi takip ederken alana gelen partililere de kamerasını uzatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen partililer Erdoğan'a destek açıklaması yaparken bir yandan da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'i yapmadıkları açıklamalar üzerinden hedef gösteriyor.

Erdoğan, mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyledi. Öte yandan mitinge katılanlar sık sık tekbir getirdi.

"TÜRKİYE'DE HİLAFET OLMADIĞI İÇİN BÖYLE KONUŞUYORLAR"

Miting alanında bulunan bir partili Canan Kaftancıoğlu'nun "Benim eşim bir porsiyon domuz etini yedi dakikada bitiriyor" dediğini öne sürdü. Gerçek Gündem'in "Bu açıklamayı nerede yaptı" diye sorması üzerine "Canlı yayınlarda, twitlerinde. Özel twitleri var" sözleriyle yanıt verdi.

Daha sonra da Sera Kadıgil hedef alan partili, "Okunan ezanlardan rahatsız olan Sera Kadıgiller var. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın, diyenler var. Bugün papanın Hristiyanlığa bir hakaret etmişliği var mı? Türkiye'de hilafet olmadığı için bunları söyleyebiliyorlar" dedi.

"SOĞANA TAKILMAMAK LAZIM"

Bir başka partili ise "tüm Müslümanlar için" mitinge geldiğini söyleyerek "Soğana sarımsağa takılmamak lazım. Dünya genelinde bir ekonomik kriz var. Ama reis buna karşı tüm önlemleri aldı. Halkın cebine de yavaş yavaş vermeye başladı. Doğal kaynaklarımızı çıkarmaya başladık. Tayyip Erdoğan'a gelene kadar 2001'e kadar Türkiye'de bir tane bile piyade tüfeği üretemezken şu anda SİHA, tanklar, uçaklar... Bunlar anlatmakla bitmez. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Reis başka bir şey yok. Eğer kazanamazsa Tayyip Erdoğan değil, Türkiye kaybeder" diye konuştu.

"UMREYE GİDER GİBİ GİDİYOR BU İNSANLAR"

Mitinge katılan partililerden bir diğeri ise Erdoğan kazanacak mı sorusuna "Ona şüphe yok. Biz ikinci kaç puan alacak diye düşünüyoruz sadece" sözleriyle yanıt verdi.

Mitinge katılan bir kadın ise Gerçek Gündem kameralarına "Umreye gider gibi gidiyor bu insanlar. Muhteşem bir şey. Reisimizin yanındayız, bayrağımızın yanındayız, vatanımızın yanındayız. Bayrağımız inmesin ezanlarımız susmasın. Allahu Ekber" diye konuştu.

"BELKİ HATALARI OLMUŞTUR"

Bir başka AKP'li ise şunları kaydetti:

"Erdoğan, 20 yılda Türkiye'yi 100 yıl kalkındırmıştır. İster istemez belki hataları olmuştur. Ama herkes kabul etmelidir ki Erdoğan bir dünya devidir."

Bir başka mitinge katılan kişi ise kurt işareti yaparak Erdoğan'a destek vererek şunları söyledi:

"Bütün şer odaklarına karşı tek başına mücadele eden reistir o. Şu kalabalığa bakarsanız seçimin sonucunu görürsünüz. Eze eze geçeceğiz."

GERÇEK GÜNDEM EKİBİ ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu da Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini takip etti.

Hacaloğlu izlenimlerini şöyle aktardı:

"Çok güçlü bir miting yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhur İttifakı ortakları da burada. MHP'lileri gördük. Yeniden Refahlıları da gördük. Onlar çok kalabalık değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi adeta İstanbul'daki tüm seçmenini buraya yığmış gibi. İlçe belediyeleri ve il örgütü çok sayıda otobüs kiralamış. Dünkü CHP mitinginden kalabalık bir miting olduğu söyleniyor.

"CHP MİTİNGİNDEKİ GİBİ İLETİŞİM SORUNU YOK"

Burada yaptığımız röportajlarda da vatandaşların çok büyük bir kısmı "Reis'i yalnız bırakmayacağız" diyor. Seçim araştırmaları özellikle Millet İttifakı çok uzun bir süre önde gösterdi. Dolayısıyla AKP seçmeni "biz buradayız" diyor. Özellikle son haftada AKP psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bu da tabii onlara avantaj sağlayabilecek görkemli bir miting. Dün de CHP mitingi çok kuvvetliydi. Alan tamamen dolmuştu. Şunu da söylemek lazım, dün iletişim tamamen kopmuştu. Biz bu yayını oradan yapamıyorduk. Hiçbir operatör çekmiyordu. Burada ise seyyar cihazlar var. İnternet şıkır şıkır çalışıyor.

Mikrofon uzattıklarımızın birçoğu gerekçe sunmadan Erdoğan'a destek sunuyor. Gelecek 5 yılda neler istediğini soruyoruz. Reis ne yapacağını bilir, ben ona güveniyorum. Kimlik üzerinden çok büyük bir sahiplenme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir vaat göstermeseydi de aşağı yukarı bu oy oranını alacaktı. Buradaki kadro tamamen Erdoğan kadrosu. Erdoğan bir 5 yıl daha iktidarda kalması için buradalar.

"KARARSIZ SEÇMEN İÇİN SON 1 HAFTA ÖNEMLİ"

Psikolojik üstünlüğü iki tarafta ele geçirmek istiyor. Millet İttifakı Türkiye'nin dört bir yerinde oyunu yükseltmeye çalışıyor. Bugünse burada Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki ittifak ortaklarıyla beraber psikolojik üstünlüğü yeniden ele almaya çalışıyor. Son bir hafta. Kararsız seçmen bu süreçte oyunu belirleyecek ve seçim bu aralıkta bitecek. Bu aralıkta kim daha fazla öne çıkarsa kim daha fazla ikna ederse bu demokratik yarıştan o zaferle çıkacak."

Kaynak: Gerçek Gündem