Kılıçdaroğlu’ndan ‘Cemre Demirel’ paylaşımı: Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde ekrana görüntüsü verilen Kılıçdaroğlu’nu eleştiren sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’e ‘kimsenin kötü bir şey dememesini’ istedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var."