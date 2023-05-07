Kaftancıoğlu, İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanına çağırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erzurum mitinginde provokasyonla karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Twitter'dan çağrı yapan Kaftancıoğlu, İstanbullulara Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz @ekrem_imamoglu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere... Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. #AzKaldı"