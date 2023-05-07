Kılıçdaroğlu'ndan Antalya'da "Erzurum" mesajı: Yapanları, yaptıranları biliyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz. Uzun süre koltukta oturanın bir pisliği vardır o yüzden o koltuktan kalkamıyordur. Altına yapmış demektir" diye kaydetti. 

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Kılıçdaroğlu'ndan Antalya'da "Erzurum" mesajı: Yapanları, yaptıranları biliyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da konuştu. Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki saldırılara değinerek "Olayları geriyorlar. Toplumu birbirine kırdırtmak istiyorlar. Her birimiz provokasyonlara karşı dikkatli olacağız. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Her birimiz sükunetle bakmalıyız. Terör örgütünden medet umar hale geldiler" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Erzurumlular bu işlere girmezler. Erzurum'u bilirim. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi üzdü. Bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz. Uzun süre koltukta oturanın bir pisliği vardır o yüzden o koltuktan kalkamıyordur. Altına yapmış demektir" diye kaydetti. 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizim kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Bunlar gelirlerse terör örgütleri işbirliği yapacaklar, diyor. İşbirliği yapan sizsiniz. Bütün numaraları yapan sizsiniz. Bayrağımızı vatanımızın her şeyin üstünde tutarız. 

"CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI UÇAKLARI SATACAĞIM"

Halka her yerde her ortam doğruları söylemek bizim görevimizdir. Hudut namus diye yazar. Bizim hudutlar yol geçen hanına döndü. Bay Kemal'in sözü var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi yolcu edeceğiz. 

Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 uçak var. 16 uçağı sayıp yangın söndürme uçağı alacağım. Bütün Akdeniz'de çıkabilecek olan yangınlara müdahale edeceğiz. 

ERZURUM OLAYLARI

Olayları geriyorlar. Toplumu birbirine kırdırtmak istiyorlar. Her birimiz provokasyonlara karşı dikkatli olacağız. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Her birimiz sükunetle bakmalıyız. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Erzurumlular bu işlere girmezler. Erzurum'u bilirim. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi üzdü. Bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz. Uzun süre koltukta oturanın bir pisliği vardır o yüzden o koltuktan kalkamıyordur. Altına yapmış demektir."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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