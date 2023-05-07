Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen İmamoğlu kendisi provokatördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum'da saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen İmamoğlu kendisi provokatördür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İmamoğlu'nu hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıEkrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıSeçim

İmamoğlu'nun Erzurumlulara "provokatör" dediğini iddia eden Soylu "İmamoğlu’nun kendisi provokatördür" ifadesini kullandı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım"

Etiketler
Süleyman Soylu seçim 2023 Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası Bakan Varank'tan açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası Bakan Varank'tan açıklama
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın
AKP'li İşler, taşlı saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız AKP'li İşler, taşlı saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor
Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor
Son anket: Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı
Orc Araştırma Genel Müdürü paylaştı... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday...
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden rekor sıcaklık uyarısı! Rekor sıcaklık uyarısı! 'El Nino meydana gelirse...'