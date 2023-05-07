AKP'li İşler, taşlı saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız

İBB Başkanı İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıda muhalefeti suçlayan AKP'li Emrullah İşler, "Girdiğiniz kirli ilişkilerin hesabını 14 Mayıs’ta bu aziz millet sizden soracak!" dedi.

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AKP'li İşler, taşlı saldırıda İmamoğlu'nu suçladı: Provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İşler, "PKK ile omuz omuza yol yürüyeceksiniz; siyasi uzantısı HDP ile kol kola mitingler düzenleyip zafer işaretleri yapacaksınız. Sonra, gördüğünüz tepkiler üzerine seçimi kaybedeceğinizi anlayıp provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız! Boşuna uğraşmayın, girdiğiniz kirli ilişkilerin hesabını 14 Mayıs’ta bu aziz millet sizden soracak!" diyerek İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

İşler'in paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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Ekrem İmamoğlu seçim 2023 AKP
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