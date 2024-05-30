Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü

Star TV’nin 'Yalı Çapkını' dizisi sezon sonuna doğru giderken eski konuk oyuncularından Tamer Levent diziye dönüyor. Tamer Levent uzun yıllar boyunca Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterine can vermişti. Tamer Levent yeniden Yalı Çapkını dizisinde yer alacak.

SEZON FİNALİ ÖNCESİ DİZİ KARIŞIYOR

Star Tv'de izleyicilerle buluşan OGM Pictures imzalı 'Yalı Çapkını' dizisine eski oyuncular dönmeye devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden sızan bilgilere göre peş peşe ailesinde yaşanan ölümler Ferit’in (Mert Ramazan Demir) hayatında büyük bir kırılma noktası olacak. Bu süreçte yapım şirketinin yakın zamanda biten dizisi 'Sakla Beni'nin karakteri Kont Ziya da dönecek. Oyuncu Tamer Levent’in hayat verdiği Ziya karakteri, daha önce Halis Ağa’nın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak yalıya misafir olmuştu.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.