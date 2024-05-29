Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz2in başrol oyuncusu olduğu Kızıl Goncalar sezon final yaptı. NOW TV ise yeni dizi için hazırlıklara başladı

Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı

Sezon finali yapan Kızıl Goncalar dizisinin yerine yeni dizi müjdesi! NOW TV, sevilen dizinin ardından heyecanla beklenen yeni diziyi duyurdu. Başrollerini ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaşacağı bu yeni yapım, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım gibi deneyimli isimlerin yer aldığı başrol kadrosu, dizi tutkunlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Bu güçlü kadro, izleyicilere kaliteli ve etkileyici bir dizi deneyimi vadediyor.

Yapımcılığını büyük bir titizlikle yürüten ekip, seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak bir senaryo ve görsel şölen sunmayı hedefliyor. Dizinin konusu ve diğer detayları ise merakla beklenmeye devam ediyor.

Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı - Resim : 1

DEV İSİMLER PROJEDE BULUŞTU

TMC Film, yeni sezon için dizi sektöründe büyük ses getirecek bir projeye imza atıyor. Daha önce pek çok diziye hayat veren TMC Film, bu kez iki ünlü oyuncu Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı aynı projede bir araya getiriyor.

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, TMC Film'in iddialı ve çok konuşulacak dizisi, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ı başrollerde buluşturacak. Her iki oyuncu da projelerinde oldukça titiz seçimler yapmalarıyla biliniyor.

YENİ DİZİ MERAKLA BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now TV'de yayınlanacak olan bu sürpriz dizide, Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak.

Sürprizlerle dolu ve nefes kesici bir hikâyeye sahip olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar şimdiden merakla bekleniyor.

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