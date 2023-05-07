Dilek İmamoğlu: Bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek

Dilek Kaya İmamoğlu, eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, "Adil ve huzurlu bir gelecek için birliği büyüten bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek. Demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, sevgi ve kardeşlik kazanacak!" ifadelerini kullandı.