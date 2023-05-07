Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: Ekrem Başkanım hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'na saldırıya tepki: Ekrem Başkanım hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’” dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş’ın mesajı şöyle:

“Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’”

Etiketler
seçim 2023 Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı
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