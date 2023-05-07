Erdoğan, İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu hakkında sahte video izletti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na PKK’nın destek verdiğini gösteren montajlanmış sahte bir video izleterek "Omuz omuza bu PKK’lılarla beraber yürüyor" dedi.

Erdoğan, İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu hakkında sahte video izletti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na PKK’nın destek verdiğini gösteren montajlanmış sahte bir video izletti.

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’da seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, sonrasındaysa İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyarmıştı: “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar.“

Erdoğan, bugünkü İstanbul mitinginde PKK liderlerinin Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasında oynadığını gösteren montajlanmış sahte bir video izletti.

Cumhurbaşkanı, “Omuz omuza bu PKK’lılarla beraber yürüyor. Benim yerli ve milli vatandaşım bunlara oy verir mi? Bak, bu çok önemli” dedi.

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