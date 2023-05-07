AKP Erzurum milletvekili adayından saldırı sonrası tepki çeken paylaşım: Sen her övgüye layıksın Erzurum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde olaylar çıktı, bir grup, Ekrem İmamoğlu'na ve miting alanındakilere taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Bu olayların yaşandığı sırada AKP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz'den tepki çekecek bir paylaşım geldi. Öz, 'Sen Her Övgüye Layıksın Erzurum' başlığıyla bir video paylaştı. Öz, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Erzum'a bir 'teşekkür' de şehrin 27. dönem milletvekili Selami Altınok'tan geldi. Altınok paylaşımına, "Evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez" diyen #Nenehatun'ların şehridir Erzurum… TEŞEKKÜRLER ERZURUM..." notunu düştü.

Altınok'un Erzurum'a teşekkür ettiği tweetin ömrü de 26 dakika oldu. Selami Altınok bahsi geçen tweetini sildi.

Selami Altınok, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümeti'nde Türkiye İçişleri Bakanı olarak yer aldı. Altınok çeşitli dönemlerde; İçişleri Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.