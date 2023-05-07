İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası Bakan Varank'tan açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde uğradığı saldırıya ilişkin konuştu. Varank "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" dedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin konuşan Varank, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" ifadelerini kullandı.
Varank'ın açıklamalarının aksine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya müdahale etmeyen polis yetkililerine tepki gösterdi. Twitter'da paylaştığı videoda konuşan İmamoğlu "Maçta biri bir tane taş atsa 10 tane polis üzerine yığılır. Taş yağıyor polis seyrediyor" şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: