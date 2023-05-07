İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası Bakan Varank'tan açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde uğradığı saldırıya ilişkin konuştu. Varank "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" dedi

Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası Bakan Varank'tan açıklama: Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin konuşan Varank, "Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

Varank'ın açıklamalarının aksine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingindeki taşlı saldırıya müdahale etmeyen polis yetkililerine tepki gösterdi. Twitter'da paylaştığı videoda konuşan İmamoğlu "Maçta biri bir tane taş atsa 10 tane polis üzerine yığılır. Taş yağıyor polis seyrediyor" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıEkrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıSeçim
Etiketler
Ekrem İmamoğlu seçim 2023 Mustafa Varank 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
Dilek İmamoğlu: Bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek Dilek İmamoğlu: Bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
AKP Erzurum milletvekili adayından saldırı sonrası tepki çeken paylaşım: Sen her övgüye layıksın Erzurum AKP Erzurum milletvekili adayından saldırı sonrası tepki çeken paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Rawest Araştırma: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 60'ı aşıyor
Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor Sivas'ta son seçim anketi: MHP vekil çıkaramıyor
Son anket: Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı
Orc Araştırma Genel Müdürü paylaştı... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday...
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden rekor sıcaklık uyarısı! Rekor sıcaklık uyarısı! 'El Nino meydana gelirse...'