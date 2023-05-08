AKP Konya İl Başkanı Angı, İmamoğlu mitingi öncesi konuştu: Yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kentte yapacağı mitingle ilgili konuştu: "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz."

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AKP Konya İl Başkanı Angı, İmamoğlu mitingi öncesi konuştu: Yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, dün Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kentte düzenleyeceği miting öncesi dikkati çeken bir açıklama yaptı. 

Konya'da yayın yapan Merhaba gazetesindeki habere göre Angı, "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" ifadesini kullandı. 

AKP Konya İl Başkanı Angı, İmamoğlu mitingi öncesi konuştu: Yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı. 

Bu sırada polisin saldırganlara müdahale etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. 

Erzurum'da yaralananlarla konuşan ve olayların yatışmasını bekleyen İmamoğlu, aynı gece İstanbul'a döndüğünde saldırının tertipli bir olay olduğunu söyledi; Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e tepki gösterdi:

"Emniyet müdürü kim? Nasıl bir talimat verdi ki polis yerinden kıpırdayamadı. Defalarca seyrediyorsunuz 'Binlerce insana taş yağıyor' dememe rağmen -Emniyet müdürü sana soruyorum- nasıl bir talimat aldınız da kılınızı kıpırdatmadınız?

Emniyet müdürü, validen bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz. Bu atılan taşlar kardeşliğimize, inancımıza, milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır."

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananların ardından İmamoğlu'nu provokatör 'ilan etti.'  AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 'CHP’lilerin CHP’lilere saldırdığını' öne sürdü.

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