Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Eğitimde yapacağı en büyük devrimi açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

Paylaşımına, "Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı. Bugün Türkiye'nin en can yakıcı konusuna, devrimsel bir proje ile yanıt veriyorum. Eğitim." notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

Bugün eğitimden ne öğrenciler, ne öğretmenler ne de veliler mutlu. Böylesine hoyratça değiştirdiğimiz bir eğitim sisteminden kim mutlu olabilir? İşin bir başka acı yönü daha var. Türkiye'de bir ailenin üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının iki katından fazla. Düşünün hem halkı fakirleştirdiler hem de eğitim harcamalarını OECD ortalamasının iki katına çıkardılar. Anneler babalar eğitim masraflarının altında ezildi. Bu ülkede fakir fukaranın makus talihini kırabilmesinin tek yolu eğitimdir. Ben bunu kendimden biliyorum. Yoksulun elinden bu fırsatı alırsanız bir daha kendi hayatını değiştirme fırsatı bırakmazsınız.

Tüm sorunların farkındayım, çözümler için uzun süredir çalışıyorum. Eğitime dair çerçevemizi çizdik ama çok daha fazlasını hayata geçireceğiz.

Ben bugün eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım. Düşündüm, taşındım. İyi eğitimin en büyük düşmanı nedir diye. Yanıtı çok basit, siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye kalkarsan o sistem çöküyor. O zaman en önemli reform Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten dünyada kabul görmüş pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak.

Yani siyasi partilerin siyaset üstü konularda hadlerini bilmesi ve o alanlara siyaset sokmaması. Yani özetle, eğitimde yapacağım en büyük devrim Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir. Kapıları siyasi müdahalelere tamamen kapalı olacak bu yapı sayesinde eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurullar yönlendirecek. Bu kurullar eğitim politikalarını ortaya koyacak. Milli Eğitim Bakanlığı icracı bakanlık olacak ve teşkilatı yönetecek. Ekonomide şampiyonlar ligi takımı nasıl gece gündüz ülke ekonomisi için çalışacaksa bizim şampiyonlar ligi kadrosu da eğitimde gerçekleştireceğimiz büyük sıçrama için çalışacak. 'Kadrosu' diyorum 'kadromuz' demiyorum çünkü bu kadro siyasi olmayacak. En iyileri toplayacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ses getirmiş Türk eğitimcilerle yapacağız bu işleri. Bir hükümet gidip bir hükümet geldiğinde eğitim sistemini kafasına göre delik deşik edemeyecek.

Eğitimde siyaset değil liyakat esas alınacak. Öğretmenlerimizin yetkinliği kadar refahı da iyileştirilecek. Bu aynı zamanda çocuklarımızın yetkinliği ve refahı demek. Öğretmenin özgüveni yüksek olacak ki öğrencilerini hayata hazırlayabilsin.

Peki sonuç ne olacak? Devlet okulları hızla toparlanacak, kalite artacak. Anne babalar gönül rahatlığıyla çocuklarını bu okullara verecek. Özel sektörle rekabet edebilecek bir eğitim niteliği ortaya çıkacak.

Türkiye'ye uygun muhteşem bir sistem hazırladık. Uluslararası standartlarda eğitim ve uluslararası geçerlilikte diploma veren yepyeni bir model çalıştık. Gençlerimizin mesleki diplomaları tüm dünyada geçerli olacak ve kazandıkları bu yetkinlikleri ülkeden kaçmak için değil, dünyayı görmek ve ülkelerine dönüp uygulamak için kullanacaklar. Hatta bu eğitim uygulamalarını zaman içinde ihraç eder hale de geleceğiz.