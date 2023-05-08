Seçim önlemleri: VPN de kısıtlanırsa ne yapılmalı?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Son haftada siyasi gerilimin giderek arttığı görülüyor. AKP iktidarının ise muhalif kesimi engellemek için türlü yasaklara başvurduğu biliniyor. Bu nedenle seçim günü AKP'nin interneti yasaklayabileceği gündemde.

Bir Twitter kullanıcısı internetin yavaşlatılması ve VPN uygulamalarının da engellenmesi durumunda neler yapılabileceğini yazdı. Zet Lorento nickli kullanıcının paylaşımları şöyle:

1- Seçim zamanı VPN’ler engellenir ve Tor kısıtlanırsa Snowflake’e yönelin dedik. Peki nedir bu Snowflake? Ne işe yarar? Nasıl kurarız? Gelin bu önemli içeriğe birlikte göz atalım:

2- Farklı ülkelerden gelen destekler sayesinde Tor’un SnowFlake ürününü kullanarak daha hızlı bir internete erişebilmemiz [Bant genişliği daraltılmış internette] ve bunun yanında sansürü/engellemeleri aşabilmemiz mümkün. Bu sayede VPN hizmetine ihtiyacımız yok.

3- Tor’un #Snowflake eklentisini Chrome, Edge veya Firefox’a da kurmanız mümkün (http://snowflake.torproject.org) Unutmayın geçtiğimiz yıl İran’daki #Mahsa_Amini eylemlerinde İran hükümetinin interneti kısıtlamasının ardından İran’daki insanlar internete bu sayede erişim sağladı.

4- Tor’un son sürümünü indirin. Son sürümün güncellemesini yapamıyorsanız frontdesk[at]torproject[dot]org ile iletişime geçin, durumu anlatın. İndirmek için Telegram üzerinden GetTor_bot ile de iletişim kurabilirsiniz. Snowflake'i her cihazda kullanabilir, sansürü aşabilirsiniz.

5- Bilgisayarda Snowflake: Başlangıç ekranından ‘Bağlantıyı yapılandır’ > Köprüler > Hazır köprülerden seçilsin > Snowflake yolunu izleyin. - iOS kullanıyorsanız (iPhone, iPad), Onion Browser uygulamasını indirin. App Store'da Mike Tigas ismini görürsünüz, o doğru uygulama.

6- Android için Snowflake: Ayarlar > Bir köprü yapılandırmak için ‘Bir Tor köprüsü yapılandır’ > “Hazır köprülerden seçilsin” >“Snowflake” yolunu izleyin. Şimdi ayrı bir tweet olarak atacağım daha detaylı sesli videoya lütfen göz atın. Hemen videoyu yüklüyorum.

1- Seçim zamanı VPN’ler engellenir ve Tor kısıtlanırsa Snowflake’e yönelin dedik. Peki nedir bu Snowflake? Ne işe yarar? Nasıl kurarız? Gelin bu önemli içeriğe birlikte göz atalım: — Zet Lorento (@ZetLorento) May 4, 2023