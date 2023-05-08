İsmail Küçükkaya: Kararımı verdim

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, bu hafta sonu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu seçimin iki liderli bir halk oylaması niteliğinde olduğunu, birinci turda bitip bitmeyeceğinin de son derece önemli bir kriter niteliği taşıdığını söyleyen Küçükkaya, "Doğrusunu söylemek gerekirse ben de kararımı verdim. Neyi seçeceğimi, neyi seçmeyeceğimi biliyorum" ifadesini kullandı.

Küçükkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) 14 Mayıs'ın en önemli özelliklerinden birisi büyük deprem sonrasına denk gelmesi. Hala 800 binden fazla çadır ve konteynerlarda 3,5 milyon yurttaşımız barınıyor. 11 kent yıkıldı. Resmi rakamlara göre 50 bin can kaybı var. 100 binlerce yurttaşımız göç etti ve hepimiz halen yas tutuyoruz.

Bir diğer önemli ayırt edici özellik ekonomi. 21 yıllık iktidar süresinin ekonomik açıdan en zor dönemindeyiz. Çok ciddi bir yoksulluk gerçeği ile karşı karşıyayız. Hayat pahalılığı her kesimi etkisi altına aldı. Seçmen sandık başına gittiğinde en çok bunu değerlendirecek.

İşin siyasi boyutuna bakınca bir referandum ile karşı karşıya kalacağız. Çok yalın bir soruyu yanıtlayacağız: Erdoğan ile devam mı, yoksa Kılıçdaroğlu ile değişim mi?

'SEÇİMİN 1. TURDA BİTİP BİTMEYECEĞİ SON DERECE ÖNEMLİ BİR KRİTER OLACAK'

Bu seçim iki liderli bir halk oylaması niteliğinde. Bunun devamında partili cumhurbaşkanlığı sistemi mi yoksa demokratik parlamenter sistem mi? Buna karar vereceğiz. Bu bağlamda seçimin 1. turda bitip bitmeyeceği de son derece önemli bir kriter olacak.

Bütün uzmanlar ve güvenilir araştırmacılar seçimin 1. turda bitebileceğini söylüyor ve ekliyorlar: Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın alacakları toplam oy yüzde 6'yı bulursa seçim 2. tura kalıyor. Demek ki seçmen İnce ve Oğan'a oy verirken 2 kere düşünecek. Seçim 2. tura kalsın mı, kalmasın mı?

'KARARIMI VERDİM'

Halkımızın son derece sakin, sağduyulu ve kararlı olduğunu görüyoruz. Halk kararını verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de kararımı verdim. Neyi seçeceğimi, neyi seçmeyeceğimi biliyorum. Şunu ifade etmeliyim ki, meydanları yarıştırıyorlar. Bu yanlış. Miting alanlarındaki kalabalıklar üzerinden karşılaştırma yapılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu, seçim sonucuna ilişkin bir gösterge olamaz. (...)"

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