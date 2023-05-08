Yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi yurt dışı temsilcilikler ile gümrük kapılarında devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 666 bin 824'ü oy kullandı.

Bunlardan 1 milyon 556 bin 469'u yurt dışı temsilciliklerde, 110 bin 355'i ise gümrük kapılarında oyunu verdi.

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.