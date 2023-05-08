AKP'ye yakın Abdulkadir Selvi: İmamoğlu'na saldıranlara neden müdahale edilmedi?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum mitingi sırasında taşlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Bunun İmamoğlu'nun şahsında Türk demokrasisine yapılmış bir saldırı olduğunu söyleyen Selvi, devamında bazı sorular yöneltti:

"İmamoğlu’nu dinlemek üzere binlerce insan toplanmışken, karşı tarafta bir grubun toplanmasına neden engel olunmadı? İmamoğlu konuşurken taşlı saldırıda bulunanlar kimlerdir? Olay sırasında güvenlik güçleri neden etkin bir şekilde müdahale etmedi?"

Selvi, seçimlerin provoke edilmeye çalışıldığını belirterek "İktidarın gereken önlemleri alıp buna izin vermemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Bu sırada polisin saldırganlara müdahale etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Erzurum'da yaralananlarla konuşan ve olayların yatışmasını bekleyen İmamoğlu, aynı gece İstanbul'a döndüğünde saldırının tertipli bir olay olduğunu söyledi; Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e tepki gösterdi:

"Emniyet müdürü kim? Nasıl bir talimat verdi ki polis yerinden kıpırdayamadı. Defalarca seyrediyorsunuz 'Binlerce insana taş yağıyor' dememe rağmen -Emniyet müdürü sana soruyorum- nasıl bir talimat aldınız da kılınızı kıpırdatmadınız?

Emniyet müdürü, validen bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz. Bu atılan taşlar kardeşliğimize, inancımıza, milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır."

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananların ardından İmamoğlu'nu provokatör 'ilan etti.' AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen da 'CHP’lilerin CHP’lilere saldırdığını' öne sürdü.