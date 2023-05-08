CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'den 'taşlı provokasyon' açıklaması: "Söylenenler gerçek değildir"

Erzurum'da Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge taşlı saldırıyla ilgili CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger açıklama yaptı. Dülger, 'izinsiz miting' iddialarıyla ilgili, "Kamuoyu biliyor ki yapılan açıklamalar suçluluğun telaşındandır." dedi.

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CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'den 'taşlı provokasyon' açıklaması: "Söylenenler gerçek değildir"

İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü dün Erzurum'da konuşma yaptığı sırada bir grup tarafından taşlandı. Alana İmamoğlu'nu dinlemek için vatandaşlara da taşlar atıldı ve miting provoke edildi. 

Dün yaşananların ardından CHP Erzurum İlçe Başkanı Suat Dülger, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Mitingin izinsiz olmadığını ve gerekli izinlerin alındığını söyleyen Dülger, "Oradaki saldırgan kalabalığa göz yumulduğu için gece geç saatlere kadar şehirde korku iklimi yaratılmıştır." dedi. 

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Dülger'in paylaşımları şöyle:

Basına ve kamuoyuna.

1) 7.5.2023 günü gerçekleşmesine izin verilmeyen Sn. Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum Programında Valilik ve Emniyetin bilgisi dahilinde Yakutiye Kent Meydanında bir konuşma sonrası halk ve esnaf Cumhuriyet Caddesi boyunca selamlanacaktı.

Kısa süre önce İYİ Parti lideri Sn. Meral Akşener de aynısını yapmıştı. Valilik ve emniyetin bilgisi dahilinde bu konuda bildirimler yapılmış aynı gün alanda halkın toplanması hedef alınmış, günlerce açık duyurular yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi bu toplantıya engel olmak için belediye otobüsleri ile doldurmuş, itirazlarımız üzerine alandan otobüsler çıkarılmıştır. Her şey düzelmişken bu defa organize bir topluluk etrafta biriktirilmiş, alana gelenlere sözlü ve fiziki tacizler yaşanmaya başlanmıştır.

Emniyet yetkililerini defalarca uyarmamıza rağmen saldırgan gruba önlem alınmamış, Sn. Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu otobüs alana yaklaşınca saldırılar iyice artmış,otobüs taşlanmış, alanda yaralananlar olmuştur. Orada olanlar kameralarca an an çekilmiştir, kayıtlıdır.

2) AKP yetkililerinin “yasal izin yoktu” gibi çarpıtılmış açıklamaları tamamiyle geçersizdir, yukarıda bilgisini verdim. Burada asıl tehlikeli olan konuyu “miting izinsizdir” lafı ile çarpıtarak, oradaki saldırganlığın meşrulaştırılmasıdır.

“İzinsiz mitingleri” ne zamandan beri devletin kolluk güçleri değil de saldırgan kalabalıklar engellemektedir ? Ciddi bir devlet yetkilisi veya belediye başkanı böyle bir açıklamayı nasıl yapar ?

Kamuoyu biliyor ki yapılan açıklamalar suçluluğun telaşındandır. 3 mayısta yapacağımız mitingin yeri de bir gün sonra değiştirilmiş, güvenlik bahanesi ileri sürülmüştür. Dün gördük ki gerçekten ilimizde güvenlik zaafiyeti vardır.

Oradaki saldırgan kalabalığa göz yumulduğu için gece geç saatlere kadar şehirde korku iklimi yaratılmıştır. 3) Dün yaşadığımız “izinsiz toplantı” ve benzeri gerekçeyle değil demokrasiye, hukuka tahammülsüzlük ile cereyan etmiş, Erzurum Halkının çok büyük çoğunluğunu üzmüştür.

14 Mayıs günü halkımız bu saldırganlara ve onların destekçilerine sandıkta cevabını verecektir. 4) “Miting değil esnaf ziyareti olacaktı” diyerek çarpıtanlar da biliyor ki dün Cumhuriyet Caddesinin önü kesilmiş, geçiş mümkünsüz hale getirilmiştir, nasıl esnaf ziyareti yapılacaktı?

Söylenenler gerçek değildir, her tarafın saldırganlarca kesilmesine göz yumulması durumu özetliyor, orada daha trajik olayların yaşanmasını Sn.Ekrem İmamoğlu alandan ayrılarak engellemiştir. Ve alandan otobüsle ayrılanlara emniyet eşlik etmemiş, alanın tahliyesinde de yeterli önlemler alınmamıştır.

5) Savaşa değil seçime gittiğimiz bu süreçte seçimin ilk turda bitmesinin ne kadar önemli olduğu dün Erzurum’da iyice görülmüştür. Hukuk ve demokrasiyi hiçe sayan bu zihniyet 14 mayısta gidecek, milletin iktidarı kurulacaktır

Kaynak: Gerçek Gündem

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