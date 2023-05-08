Halil Konakcı bu defa Atatürkçüleri hedef aldı: "Kemalistlerle asla kardeş değilim"

Tepki çeken açıklamalarda bulunan imam Halil Konakcı, bu defa Atatürkçüleri hedef aldı. Konakcı, "İslam düşmanlığı yapan Kemalistlerle asla kardeş değilim." dedi.

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Halil Konakcı bu defa Atatürkçüleri hedef aldı: "Kemalistlerle asla kardeş değilim"

Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla bilinen ve “Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” gibi sözleriyle kadınları hedef alan imam Halil Konakcı, bu kez de Atatürkçüleri hedef aldı.

İmam Konakcı, cami cemaatine verdiği vaazda, Atatürkçüleri “terör örgütleri FETÖ ve PKK'lılara" benzeterek, “Ayet ne diyor bize; ‘Ancak müminler kardeştir.’ Ancak ehli sünnet iltikadına sahipsen ve benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyorsan kardeşiz. Yani ben FETÖ’cülerle, PKK’lilerle ve İslam düşmanlığı yapan Kemalistlerle asla kardeş değilim” ifadelerini kullandı.

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