'Bay Kemal’in anlamayacağı, hatta şeytanın bile zor anlayacağı bir hikaye anlatalım'

Karar yazarı İbrahim Kahveci, kamu özel iş birliği modeliyle yapılan İstanbul İzmir Otoyolu ve yine benzer şekilde inşa edilen Osmangazi Köprüsü için her yıl milyarlarca liranın Hazine garantisi olarak ödendiğini hatırlattı.

Hatta Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 50 dolar olmasına rağmen geçenlerden 10 dolar alındığını, geçenler adına 40 doların peşinen ödenirken geçmeyenler adına 50 doların Hazine kasasından ödendiğini dile getiren Kahveci, bu rakamları 'yaklaşık olarak' verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İstanbul İzmir Otoyolu ihale edildiğinde kur düşüktü. O nedenle kur arttıkça TL bazında maliyet artar ama dolar bazında maliyet düşerdi. Ama dikkat edin maliyet azalmadığı gibi nerede ise dolar bazında yüzde 65 gibi artış göstermiş.

Bu arada Bay Kemal’in anlamayacağı hatta şeytanın bile zor anlayacağı bir hikaye daha anlatalım:

İstanbul İzmir otoyolunda Hazine garantisinin büyük kısmı Osmangazi Köprüsü’ne veriliyor. Ve ne yapılıyor biliyor musunuz? Osmangazi Köprüsü erkenden (2016 yılında) bitirilip hizmete açılıyor ama yolun kalan kısmı Ağustos 2019’da açılıyor. Yani Osmangazi Köprüsü’ne yol tamamlanmadan erkenden Hazine garantisi ödemeleri yapılıyor ve böylece kamu en az 2 milyar doların üzerinde zarar ediyor.

Bay Kemal bu cinliği bilebilir miydi? Ya da kamuyu böyle zarara uğratacak sözleşme yapar mıydı? Mesele bu... O nedenle adına Bay Kemal diyorlar.

Not: Osmangazi Köprüsü’nü yapan Japon firma maliyetin 1,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Son fiyatlar üzerinden söyleyeyim: Verilen Hazine garantisi yaklaşık 14 milyar dolar. (...)"

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