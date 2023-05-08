İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 'İlk Turda Bitirelim' etiketi gündem oldu

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırının ardından sosyal medyada 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin paylaşılan 'İlkTurdaBitirelim' etiketi gündem oldu.

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İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 'İlk Turda Bitirelim' etiketi gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da provokasyonla karşılaştı. İmamoğlu’nun konuşması sırasında otobüse taş atıldı.

Bazı vatandaşlar yaralandı. İmamoğlu “Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden Emniyet Müdürü, Vali, biz de sizi seyrediyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT’çılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, 5’li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır, sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak, Türkiye makul çoğunluk ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. 14 Mayıs’a odaklanan. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na yönelik saldırının ardından yurttaşlar sosyal medyada 14 Mayıs seçimlerine ilişkin mesaj verdi.

'#İlkTurdaBitirelim' etiketi Twitter'da Türkiye gündeminde ikinci sırada yer aldı.

Etikete sanatçılar da destek verdi.

Müzisyen Harun Tekin, İmamoğlu'na yönelik saldırıyı kınadığı açıklamada, "Mutlak bir çöküşle gerçek bir umut arasında bir seçim yapacağız. bu seçim ilk turda bitmeli. geçmiş olsun @ekrem_imamoglu başkan, her şey çok güzel olacak" dedi.

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