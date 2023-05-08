Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ev ziyareti: Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ev ziyareti: Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve eşini evinde ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu ise paylaşımı alıntılayarak "Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz" diye kaydetti. 

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