CHP'li Bakan Erzurum'dan bir polisin mesajını paylaştı: Yaşananlardan çok utandım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erzurum’da yaşanan provokasyona ilişkin polislerin kendisine gönderdiği mesajları Twitter hesabından bu akşam paylaştı.

Bakan’ın açıklaması şöyle:

"Erzurum’dan bir polis kardeşimin mesajını iletiyorum. ‘Sayın vekilim. Bugün Erzurum’da yaşananlardan bir polis olarak çok utandım ama bizler emir kuluyuz, başımızdaki vasıfsız yöneticilerin yüzünden biz memurlar da zan altında kalıyoruz. Parti olarak tepkinizi lütfen vasıfsız yöneticilerimize gösterin. Teşkilatta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey’e karşı çok güzel bir tutum var. Vasıfsız yöneticilerin yalakalığı yüzünden bizler zan altında kalmayalım. Görevini layıkıyla yapan sadece devletin polisi olan arkadaşlarımız da küsmesin. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey çok güzel olsun.’

Bu provokasyonun sorumlusu Erdoğan, Bahçeli, Soylu, Belediye Başkanı, Vali, Emniyet Müdürü ve onların kontrolündekilerdir. Her şey çok güzel olacak. Sana söz değerli kardeşim. Buradan polis kardeşlerimi de uyarıyorum kimden gelirse gelsin kanunsuz emirlere uymayın, suça ortak olmayın.”

Bakan’ın paylaştığı bir başka polisin mesajı ise şöyle:

“Biz sadece halkın memuru olmak istiyoruz. İktidarınızda, emniyeti siyasetten temizleyiniz vekilim. Çok yara aldık. Halkımız bizi parti gençlik kolu görüyor. Utanıyoruz.”