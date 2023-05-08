Soylu: Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Valiliğin ve polislerin seyirci kaldığı saldırı sonrası AKP'liler birer birer saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldığı Ülke TV yayınında olayın bir "tiyatro" olduğunu iddia etti.

Soylu, "Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil. Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün aynı şahsın kendini devletin üzerinde gören ve devletin kendisini ikaz etmesine rağmen İBB'yi terör örgütü elemanlarıyla dolduran bu şahıs, özellikle gittiği her yerde bu tür provakatif işler gerçekleştiriyor. Bugün Sivas'ta da mitingi vardı. İstanbul'daki hizmet bittiği için Sivas ve Erzurum'daydı.

14 Mayıs'tan önce belli prosedürler içinde kampanya yapabilirsiniz ama bir ilde partinin mitingi söz konusuysa oranın kendi alanları var. Yenikapı'da miting yapılmaması için İBB tarafından kazıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. İş yapmak istemiyor, mağdur edebiyatı yapıyor.

İlçe seçim kurullarından izin alması lazım.

Bu arkadaşın bir gündem hastalığı var, gündemden düştü artık. Kendi içlerinde bir rekabet var, üçü de birbirinden nefret ediyor. Kendi içlerinde rekabet ediyorlar. Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri gösterecekken gelip burada bu işi yapmak istemesinin temel nedeni, bu kavgayı kanatmak. Kalabalık toplayamıyorlar. Miting dediğiniz miting alanında yapılır.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil. Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten.

Van'da "Selo'ya özgürlük" naraları atılırken bunlar zafer işareti yaptılar.

İşler su şişesiyle başlıyor, su şişesi atıyorlar. Birtakım meselelerin olacağının tahrikini yaparak oraya geliyorlar. İzin almadığı bir miting, miting alanının olmadığı bir yer. Toma hiçbir şey yapmadı diyor. Önce insanlar ayrılmaya çalışılır. Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci bir kişi daha yok. İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasını engellemek için yapılan bir yöntem.

19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki "Şuramda bir ağrı var" yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız."