Kılıçdaroğlu ailesinden Akşener ailesine ziyaret: "Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin"

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu akşam bir mesaj yayımladı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün evinde ziyaret ettiklerini duyurdu. Selvi Kılıçdaroğlu; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Tuncer Akşener’in bulunduğu tek kare fotoğrafı şu notla birlikte yayınladı:

“Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor.”

Kılıçdaroğlu ise, "Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz." ifadelerini kullandı.