Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyı 'şeytan taşlamaya' benzetti. Skandal paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine Üzülmez, Twitter hesabını kilitledi.

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Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez'in, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı ile ilgili ve bugün Konya'da yapacağı miting ile ilgili skandal paylaşımları tepkilere neden oldu. 

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırının yankıları sürerken tartışma yaratan bir mesaj da Konya'daki Kızılay yöneticisinden geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımını alıntılayan Üzülmez, Hac ritüellerinden 'Şeytan Taşlama' olayına atıfta bulunarak "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. :)" mesajını paylaştı.

Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar - Resim : 1

Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi duyurusu ile ilgili de "Yarın Konya'da her şey güzel olacak desene bekliyoruz :)" yazdı. Kızılay yöneticisinin bu mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar - Resim : 2

HESABINI KİLİTLEDİ

Çok sayıda kişi Üzülmez'in paylaşımlarına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Üzülmez, hesabını kilitledi. 

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