Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş
Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı 'objektif gözle izlediğini' söyledi ve yaşananlara tepki gösterdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Bu sırada polisin saldırganlara müdahale etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Erzurum'da yaralananlarla konuşan ve olayların yatışmasını bekleyen İmamoğlu, aynı gece İstanbul'a döndüğünde saldırının tertipli bir olay olduğunu söyledi; Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e tepki gösterdi: