Eğitim işte bu yüzden dibe çöktü: Bakanlığı bu isimlere teslim ettiler

Türkiye, uluslararası nitelikli kurumların yaptığı araştırmalarda, eğitim kalitesi olarak sürekli bir gerileme yaşayıp, dip seviyelere kadar düştü.

Gençler, aldıkları eğitimin niteliksizliğinden, öğretmenler ise yaşam koşullarının ağırlaşmasından şikayetçi… Ancak, eğitim camiasında halinde memnun olan biz azınlık da var.

Birilerinin yakını olmalarıyla tüm hayatları değişen, kariyer basamaklarını jet hızıyla tırmananlar var…

Bugün size isim isim onları anlatacağım…

ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Önce, eğitimin neden önemli olduğundan bahsedelim…

Eğitim bir ülkenin geleceği açısından en önemli alandır. Eğitim bireylerin refah içerisinde mutlu yaşamalarını sağladığı gibi o ülkenin ve ülkedeki yurttaşların güvenli ve adil bir sistemde yaşamalarını sağlar.

Özellikle ülkemizde eğitimcilere toplum farklı bir değer addeder. Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğretmene güven tamdır. Öğretmen girdiği ortamlarda itibar görür. Öğretmen her zaman sorun çözen kişidir…

Evet, 21 yıl öncesine kadar öğretmenlerin toplumdaki karşılığını bu şekilde anlatabilirdik. Ancak AKP iktidarı ile öğretmenlerin saygınlığı yerle bir edildi. Çünkü, öğretmenler toplumu aydınlatan kişilerdi.

Mevcut siyasi iktidarın bakanı birkaç yıl önce “Eğitim düzeyi arttıkça oylarımız azalıyor” itirafında bulunarak eğitimle ilgili düşüncelerini açıkça ifade etmişti.

AKP’NİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI

Öğretmenlerin ve eğitimin yıllar boyunca getirildiği bu durum ortadayken eğitimi yönetenlerin durumunu da biraz irdeleyelim...

AKP iktidarı boyunca sekiz Milli Eğitim Bakanı görev yaptı. Tamamı başarısız oldu. Kimi usulsüz atamalar, kimi usulsüz harcamalarla tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Burada şunu belirtmeliyim; eğitimi yöneten bakan ve üst düzey kadroların neredeyse tamamının çocukları ya da torunları özel okullarda eğitim aldı. Çünkü bu kişiler MEB'in eğitim süreçlerine güvenmedi.

BAKANLIKTA KİMLER NERELERE ATANIYOR

AKP'li sekiz bakan da yandaşlık derecesine göre atamalar yaptı. Bunlar defaatle kamuoyunun gündemine geldi. Ancak şu an MEB’de yaşanan atamalar kadar hiçbiri içimizi acıtmadı, vicdanımızı sızlatmadı.

Bakan bey 76.madde ile kaç yüz atama yaptı bilmiyoruz. Ancak yandaşlık derecesine göre hısım, akraba, eş dost, sülale, Zonguldak, Tokat, ÖSYM civarlarında kimle iletişim kurulduysa hepsi bakanlığa dolduruldu. Şimdi sizlere bazı örnekler vermek istiyorum.

KARDEŞLER ZİRVEDE

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selvinaz Aydın ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sema Aydın. Bu kişiler kardeş...

Bakan Müşaviri iki kardeş; Aylin Şengün Taşçı ve Jale Şengün...

Yeğitek Genel müdürü Ertuğrul Karalar’ın eşi ise Bakan Müşaviri Hale Karalar...

DAHİLİYE UZMANI BAKAN MÜŞAVİRİ, DİYANET’İN ESKİ BAŞKANININ KIZI YÖNETİCİ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan’ın eşi ise Bakan müşaviri Dahiliye uzmanı Sevil İlikhan...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Görmez’in kızı Müberra Nur Emin Görmez, Bakan Müşaviri...

SARAY ÇALIŞANLARININ YAKINLARI

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanının kızı Feyza Kübra Alpagat, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının kuzeni Talim Terbiye Kurulu Üyesi Fatih Kıratlı...

HÜKÜMETE YAKIN GAZETECİLERİN EŞLERİ DE ZİRVEDE

Gazeteci Melik Yiğitel’in eşi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meriç Yiğitel...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un danışmanı olan gazeteci Nasuhi Güngör’ün eşi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Belma Güngör...

Daha ne diyeyim ne söyleyeyim...

Hısım akraba, eş dost, aile, sülale bakanlığı mı? Yoksa liyakatin tam ve eksiksiz teşekkül etmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı mı?

BAKANLIĞA GELMEYEN ÖZEL KALEM

Ayrıca sayın bakan yeryüzünde görülmemiş bir uygulama daha yapıyor. Özel Kalem Müdürü Zonguldak’tan gelen ya da gelemeyen(!) Sayın Mustafa Gelen. Mustafa Bey özel kalemden Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne atanıyor. Ancak Genel Müdürlük’te Mustafa Bey’i gören yok. GELMİYOR... Çünkü Mustafa Bey özel kalem müdürlüğü görevine gizli saklı devam ediyor...

ADAY OLDUĞU ŞEHRİN BÜTÇESİNİ ARTTIRDI

Bu atamaları yapan kişi şimdi Ordu’dan milletvekili adayı... İstifa etmeden, MEB'in başındaki görevine devam ederken milletvekili adayı oldu. Aday olur olmaz MEB’in Ordu’daki yatırım bütçesini 1,3 milyar artırdı. Ordu’yu diğer illerden ayırarak okullara para yağdırdı. Şimdi sormak istiyorum:Bir baba çocukları arasında ayrım yapar mı sayın bakan? Adana’da eğitimden kopan, sarı sıcakta tarlada çalışan çocuğun suçu ne?

Öte yandan eş durumundan Ordulu olan Songül Yiğitbaş Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şef iken tesis müdürlüğüne atanıyor. Tabi bu kişinin de müdürlük yapacağı tesis bulunmuyor. Tesis müdürlüğüne atanmasının asıl nedeni tesis müdürleri sınavsız şube müdürü olabiliyor. Sınav bu yöntemle devre dışı bırakılmış oluyor.

Bu kadar eş dost atamasının üzerine milletvekilliğini gerçekten hak ettiniz(!)Çünkü Liyakat ilkesi bu kadar yok edilmemişti. 15 Mayıs’ta MEB’i sorunları ile başbaşa bırakıp meclise gideceksiniz. Şimdi 975 bin öğretmen adına, doktora ve yüksek lisans yapan tüm arkadaşlarım adına vicdanınız rahat mı diye sormak istiyorum...

Ordu Valisi ile kapı kapı oy istemenizden belli ki çok rahatsınız...