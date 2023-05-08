Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İmamoğlu'na saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, saldırıya ilişkin gözaltıların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterdim. Yaralanan hemşerilerime acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili akabinde adli tahkikat başlamış durumda. Olayda sorumlu oldukları değerlendiren kişilerle ilgili gözaltı kararı da verilmiş durumda. Hukuk işleyecektir. Şu anda gözaltında olanlar var ve daha da devam ediyor"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Ekrem İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan Ekrem İmamoğlu ve alanda toplanan halk saldırıyla karşı karşıya kaldı. Miting alanının karşısında toplanan saldırgan grup, İmamoğlu'nun konuşma yapacağı otobüs ve meydandaki dinleyecilere taşlı saldırı düzenledi. Alanda görevli polislerin seyirci kaldığı saldırının ardından "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini isteyen İmamoğlu, yapılan provakasyona kayıtsız kalan polislere seslenerek, "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem