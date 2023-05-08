Vali Erzurum'da İmamoğlu'na saldırıda önlem almamıştı: AKP'nin valileri, kaymakamları işte böyle belirleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum’da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğradı. Saldırıdan sonra yapılan açıklamalarda, Erzurum Valisi ve Emniyet yöneticilerinin saldırıyı engellemediği, gün boyu kentte süren provokasyona seyirci kaldığı belirtildi.

Peki, şehirlerin mülki amirleri nasıl belirleniyor? AKP, kaymakam adaylarını ve Valileri nasıl belirliyor?

SON KAYMAKAM ADAYLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, Kaymakam adaylığında nihai başarı listesini, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldırma’ vaadinden hemen bir gün önce, 10 Nisan’da yayınladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, “16 Ekim 2022 tarihinde yazılısı, 5 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihleri arasında mülakatı yapılan, kaymakam adaylığı nihai başarı listesi ekte yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın yayınladığı listede bazı isimler dikkat çekti.

BATUHAN KALKAN; ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİSİ

Bu isimlerden ilki ise, Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticilerinden Batuhan Kalkan’dı. Girdiği yazılı sınavdan 72,20 puan alarak, mülakata girmeye kıl payı hak kazandı. Kalkan, girdiği mülakattan da 91,66 puan alarak Kaymakam adayı olmaya hak kazandı.

Kalkan, kaymakam adayı olma hakkı kazandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kalkan, paylaşımda, “Girmiş olduğum Kaymakamlık Sınav aşamalarını 10.04.2023 tarihi itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlayarak 111. Dönem Kaymakam adayı olmaya hak kazanmış bulunmaktayım. Allah devletimize hakkıyla hizmet etmenin hazzını tatmayı nasip etsin. Var olsun büyük Türk milleti, payidar olsun yüce Türk devleti!” ifadelerini kullandı.

TARIK ORHAN; AKP’Lİ VEKİLİN DANIŞMANIYDI KAYMAKAM OLDU

Kaymakam adayı olmaya hak kazananlardan bir diğeri ise Batmanlı Tarık Orhan oldu. Tarık Orhan, aynı zamanda AKP’li eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi’nin danışmanlığını yapıyordu. Orhan, girdiği yazılı sınavdan 75 puan almasının ardından, mülakattan da 77,33 aldı ve 76,16 puanla kaymakam adayı olmaya hak kazandı.

OZAN CİVELEK; CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ESENGÜL CİVELİK’İN YAKINI

Eski Vali ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek’in yakını olduğu iddia edilen Ozan Civelek de 200 kişilik kazananlar listesinde yer aldı. Civelek, yazılı sınavdan 81,80 puan alarak mülakata girmeye hak kazandı. Civelek, mülakatta da benzer bir ‘başarı’ sergileyerek, 83,06 puanla nihai başarı listesine adını yazdırdı.

ABDULLAH MELİKOĞLU: İMAMLIKTAN KAYMAKAMLIĞA BİR ‘BAŞARI’ ÖYKÜSÜ

Kaymakam adaylığına hak kazananlar arasında en ilginçlerinden biri de Abdullah Melikoğlu oldu. Diyarbakır’da bir dönem imamlık yapan Melikoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne İnsan Kaynakları şube müdürü olarak atandı. Daha sonra, kaymakamlık sınavına giren Melikoğlu, 78,21 puanla ‘başarılı’ olan isimler arasında yer aldı.

Melikoğlu’nun kardeşinin ise, AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı ve AKP 11’inci sıra milletvekili adayı Ahmet Mahsum Melikoğlu olması dikkat çekti.

ELİF ÇİFTÇİ MÜLAKAT GÜNÜ SARAY’IN YOLUNU TUTTU; KAZANDI…

Kaymakam adaylığına hak kazananlar içinde en göze çarpan örneklerden biri Elif Çelik oldu. Çelik, tam da mülakatın yapılacağı gün, kendisiyle aynı soyismi taşıyan Siirt’in Eruh ilçesi Belediye Başkanı olan Cevher Çiftçi aracılığı ile Külliye’de Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan ile tanıştırıldı. Bu görüşmenin ardından mülakatta ‘büyük’ bir başarı yakalayan Elif Çiftçi, 83,01 puanla kaymakam adayı oldu.

Elif Çiftçi’nin babası Seyfettin Çelik de Eruh Halk Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyor.

CEVHER ÇİFTÇİ’NİN ‘CEVHERLERİ’ HER YERDE

Elif Çiftçi’nin Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan ile görüşmesine vesile olan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi de neredeyse bütün akrabalarını kentteki çeşitli makamlara yerleştirmesiyle gündeme gelmişti.

Cevher Çiftçi’nin soyismini taşıyan ve kamuda çalışanlardan bazılarının isimleri ise şöyleydi:

• Oğlu İbrahim Çiftçi: TUGVA Eruh İlçe Temsilcisi ve koruması

• Kuzeni Mehmet Çiftçi: Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürü

• Kardeşi Mehmet Fatih Çiftçi: Eruh Devlet Hastanesi Otomasyon Personeli ve Eruh Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli

• Kardeşi Yusuf Çiftçi: Siirt Üniversitesi’nde memur

• Kardeşi Ömer Çiftçi: İlçedeki hastanede 112 ambulans şoförü

• Kuzeni Mustafa Cemal Çiftçi: Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi

• Kuzeni Bekir Çiftçi: Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda sekreter

• Akrabası Bahar Çiftçi: Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Öğretim Görevlisi

• Kuzeni Emin Çiftçi: Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü Sekreteri ve Raportör

• Kuzeni Ahmet Çiftçi: Siirt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nda memur

• Akrabası Nazan Çiftçi: AKP Eruh Kadın Kolları Başkanı

• Akrabası İbrahim Halil Çiftçi: Eruh Devlet Hastanesi Otomasyon Personeli

BURAK SERTTAŞ; MHP’Lİ KILAVUZ NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞTI

MHP’li Milletvekili Olcay Kılavuz’un elinin değdiği Burak Serttaş da kaymakam adaylığı mülakatlarının kazananı oldu. Serttaş’ın girdiği yazılı sınav ve mülakatın ortalaması 82,13 oldu ve Serttaş, kadroyu kaptı.

Kazananlar arasında yer alan Serttaş, geçtiğimiz yıllarda dünya evine girerken, nikah şahitliğini yapan isim MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz olmuştu.

Kılavuz’un adı son olarak Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde geçmişti. MHP’li Kılavuz’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakınlığına dair çok sayıda haber yayımlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem