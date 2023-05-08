Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: İçeride torbacılar var, arkada kimin eli var bilmiyoruz

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşinin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş, "Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil" diye konuştu.

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Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: İçeride torbacılar var, arkada kimin eli var bilmiyoruz

Aralık ayında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ablası, "Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil" dedi.

Sözcü TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Selma Ateş, daha önce üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını belirterek "Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar" ifadelerini kullandı.

Cinayet soruşturmasında 22 kişinin tutuklu olduğuna dikkat çeken Ateş, "Azmettiriciler onlar arasında mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bence değil. Azmettiricilerin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Bir hapçıya, torbacıya 100 lira verseniz istediğiniz her şeyi yaptırırsınız. Dışarıda azmettiricileri dolaşırken kardeşimin ruhu rahat değil. 22 kişi görünen kısımdaysa görünmeyen kısımda kaç kişi var? İçeride torbacılar var. Arkada kimlerin eli var bilmiyoruz."

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Sinan Ateş MHP Ülkü Ocakları
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