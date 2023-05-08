Kamu kurumlarına 'siber saldırı' girişiminde bulunanlara gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şu açıklamada bulunuldu:

"450 KAMU SİTESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ"

"DHKP-C silahlı terör örgütünün siber yapılanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve toplam 10.017 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri, yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen 10.017 internet sitesinden 450'sinin ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, suça konu yetkisiz erişimleri örgüt adına gerçekleştiren ve açık kimlikleri tespit edilen 42 şüphelinin, 08.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 19 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

42 ŞÜPHELİDEN 33'Ü YAKALANDI

Şüphelilerin şu ana karar 33’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup diğerlerinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."