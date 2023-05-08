Kamu kurumlarına 'siber saldırı' girişiminde bulunanlara gözaltı

Ankara Emniyeti'nce, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 42 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Kamu kurumlarına 'siber saldırı' girişiminde bulunanlara gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şu açıklamada bulunuldu:

"450 KAMU SİTESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ"

"DHKP-C silahlı terör örgütünün siber yapılanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve toplam 10.017 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri, yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen 10.017 internet sitesinden 450'sinin ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, suça konu yetkisiz erişimleri örgüt adına gerçekleştiren ve açık kimlikleri tespit edilen 42 şüphelinin, 08.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 19 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

42 ŞÜPHELİDEN 33'Ü YAKALANDI

Şüphelilerin şu ana karar 33’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup diğerlerinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Son Güncelleme:
Aldatma ustası olan 4 burç... Onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.. Aldatma ustası olan 4 burç... Onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var..
Kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırdı Kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırdı
Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın
İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi
ÇOK OKUNANLAR
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar
İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu, devlet 'bile bile lades' dendiğini kabul ediyor' İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu'
SGK Başuzmanı açıkladı: Bayram ikramiyesi bekleyen EYT'lilere kötü haber! Bayram ikramiyesi bekleyen EYT'lilere kötü haber!