İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi

Kağıthane’de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarpıp devirdikten sonra etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Sürücü kendi aracının altında kalarak can verdi.

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İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DM 4018 plakalı otomobilin sürücüsü Cemil Ünal (24), cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi.

Kaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan (21) ağır, Berat Yılmaz (21) ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan yaralılardan sürücü Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İtfaiye ekiplerinin cadde üzerinde önlem aldığı kazada, araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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