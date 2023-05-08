Kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırdı

Adana'da 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahale etmeye gittiği bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polisler şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
Kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırdı

Olay, saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah D.'yi yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.

Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Basın mensuplarının “Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?” sorusuna Emrah D.'nin sadece kafasını sallayarak cevap vermesi de dikkat çekti.

Öte yandan, Emrah D.’nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
CHP'li Bakan Erzurum'dan bir polisin mesajını paylaştı: Yaşananlardan çok utandım CHP'li Bakan Erzurum'dan bir polisin mesajını paylaştı: Yaşananlardan çok utandım
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi İstanbul’da korkunç kaza: Kendi aracının altında kalarak can verdi
Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç! Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
ÇOK OKUNANLAR
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar Kızılay yöneticisinden İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası skandal paylaşımlar
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamına düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamına düştü
İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu, devlet 'bile bile lades' dendiğini kabul ediyor' İddia: 'Hulusi Akar'ın kızı, Hacettepe Üniversitesi'nde hak etmeden okudu'
CHP'li Bakan Erzurum'dan bir polisin mesajını paylaştı: Yaşananlardan çok utandım CHP'li Bakan Erzurum'dan bir polisin mesajını paylaştı: Yaşananlardan çok utandım