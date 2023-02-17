‘Korkumuzdan araba alamıyoruz’ demişti: 'Erbaş’ın garajında dört adet Mercedes’i var' iddiası

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen hafta cuma günü düzenlenen yardım kampanyasından toplanan 310 milyon liralık yardımı AFAD’a aktardıklarını belirterek, “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına da 3 maaşını bağışladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP), Erbaş'a "Maaşın yetmez, arabalarını ver!" yanıtını verdi.

GARAJDA 4 ADET LÜKS ARAÇ

Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili haberler tarandığında Erbaş’ın genellikle Mercedes ve içi özel tasarlanmış lüks minibüsünü kullandığı görülüyor.

İddiaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın garajında 3 adet Mercedes otomobil, 1 adet özel dizayn edilmiş Mercedes marka Vito minibüs bulunuyor.

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı tarafından Diyanet’e verilen 06 D.. 6… zırhlı Mercedes'i ve lüks minibüsü uzun yolculuklarda kullanıyor. Ayrıca Erbaş’ın 06 D.. 18.. ve 06 … 20 plakalı Mercedes marka araçları olduğu biliniyor.

Söz konusu araçların çeşitli zamanlarda kullanılması Diyanet İşleri Başkanı’na tahsis edilmiş dört araç olduğunu gösteriyor. Buna göre “korkumuzdan araba alamıyoruz” diyen Erbaş’ın dört Mercedes marka aracı var.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Başkanlığın 2021 faaliyet raporuna göre, Diyanet’in merkezde toplam 53 aracı bulunuyor. Bu araçların 48’i doğrudan Başkanlığınken, beşi ise Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) ait.

Başkanlığa ait araçların 38’ini binek otomobiller oluşturuyor. İki adet minibüs, bir adet midibüs, iki adet otobüs, bir adet canlı yayın aracı, bir adet pikap, bir adet cenaze nakil aracı, bir adet VIP minibüs, bir adet de çevre temizleme aracı Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteriyor. TDV’ye ait beş aracın ise üçü binek otomobil, biri VIP minibüs, biri de ambulanstan oluşuyor.

BAŞBAKANLIK ENVANTERİNDE OLAN ARAÇ DİYANET’E

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez döneminde 1 adet zırhlı Mercedes’in kullanılması basına yansımış, tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği 1 milyon liralık zırhlı Mercedes'in fiyatı da uzun süre saklanmaya çalışıldı. Erdoğan aracın değerini 330 bin lira olarak açıklasa da gerçek değerinin 1 milyon 006 bin 641 lira 64 kuruş olduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu’ydu. İddiaya göre iade edilen milyonluk Mercedes marka aracı başbakanlık müsteşarı kullandı. Milyonluk araç yerine o dönem başbakanlık envanterinde olan bir adet Mercedes ise Diyanet’e gönderildi. Görmez, bu gönderilen aracı kullanmaya başladı.

“KORKUMUZDAN ARABA ALAMIYORUZ” DEMİŞTİ

2021’de Zanka TV’de yayınlanan Söz Meclisten İçeri programında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” dediğini iddia ederek tepki göstermişti.

Ali Erbaş, Okuyan'ın gündeme getirdiği sözünün kendisine ait olmadığını belirtip, "Büyük ihtimalle FETÖ olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle bir ne yazım ne konuşmam var. Böyle bir söz İslam’a aykırı" yanıtı vermişti.

Ali Erbaş, kullandığı araba konusunda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Araba konusunu da belirteyim. Altı sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkanken. Hocayı, çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım.”

BÜTÇESİ, AFAD’I GEÇİYOR

BirGün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre AFAD’a 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla 8 milyar 908 milyon 528 bin TL ve 10 milyar 98 milyon 937 bin TL bütçe öngörüldü.

AFAD’ın bütçesinin 12,1 milyar TL’den 8 milyar TL’ye düşürülerek yüzde 33,6 oranında azaltıldığı 2022-2023 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise yüzde 56,6 oranında artırıldı.

Diyanet’e, 2024 ve 2025 yılları için öngörülen bütçe de sırasıyla 43,3 milyar TL ve 49,8 milyar TL ile aynı dönemde AFAD’a teklif edilmesi öngörülen bütçeyi dörde katladı.