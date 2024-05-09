Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı ve kayıp sayısı artmaya devam ediyor.

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 101'e, kayıp sayısı 128'e yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e, kayıpların sayısı ise 128'e yükseldi.

Felaketten etkilenen insan sayısı da oldukça fazla. 230 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve toplam 1,5 milyon kişinin selden olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sellerin eyalet tarihinin en büyük iklim felaketlerinden biri olduğunu belirtiyor. Bozulan altyapı ve yıkılan evlerin yeniden inşası için gerekli çalışmalar başlatılırken, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da bölgeye acil yardım gönderilmesi için talimat verdi.

Lula da Silva ayrıca, Brezilya'daki iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu ve gezegenin güvenliği için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

'FELAKET DURUMU' İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

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